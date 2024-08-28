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Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler?

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri 30 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te yapılacak kura çekimi ile belli olacak. Peki, Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler?

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek. Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? İşte torbalar...

İŞTE GALATASARAY'IN RAKİPLERİ


YENİ AVRUPA LİGİ SİSTEMİ NEDİR?

36 takımlı lig sistemi uygulanacak. Her takım 8 maç (4 iç saha, 4 deplasman) oynayacak. Her torbadan iki takım gelecek. Yazılım, hangi maçların iç saha ve deplasman olacağına karar verecek.

İlk 8'de bitiren takımlar direkt olarak Son 16'ya yükselecek.

9 ile 24. sıralarda tamamlayan kulüpler, Son 16 turu için iki ayaklı play-off maçlarına çıkacak.

25 ile 36. sıralardaki takımlar Konferans Ligi'ne kalmadan Avrupa'ya veda edecek.

Osman Demir
Osman Demir
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