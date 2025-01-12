Galatasaray'ın 2. golünden önce el var mı Osimhen'e el var mı, HAKEM GÖRÜŞLERİ (Başakşehir - Galatasaray)?

Galatasaray'ın Başakşehir karşısında Barış Alper Yılmaz ile bulduğu ikinci gol, tartışmaları beraberinde getirdi. Ev sahibi takım, golden önce Victor Osimhen'in elle oynadığı itirazında bulundu. Yaklaşık 2 dakika VAR'daki Yaşar Kemal Uğurlu'nun incelemesini bekleyen karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, golü geçerli saydı. Galatasaray'ın 2. Golünden önce el var mı Osimhen'e el var mı?

BAŞAKŞEHİR'DEN ELLE OYNAMA İTİRAZI

Başakşehirli oyuncular, 59. dakikada Barış Alper'in golünden önce Osimhen'in elle oynadığı gerekçesiyle karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'a itirazda buldu.

HAKEM VAR'I DİNLEDİ, GOL GEÇERLİ

Bunun üzerine Atilla Karaoğlan, oyunu başlatmadan önce VAR'ın incelemesini bekledi.VAR Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, yaklaşık 2 dakikalık inceleme sonrası santra yapılmasını istedi. Başakşehir cephesi, bu karara da itirazda bulunsa da sonuç değişmedi ve kısa sürede maçın en çok tartışılan pozisyonu oldu.

Pozisyon:

FIRAT AYNIDUS:

TV8,5'a konuşan Aydınus'un 90 dakikalık yorumları şöyle...

"PENALTI VERİLMELİYDİ"

"Futbolcu kafa vurmak isterken uzanıyor. Ayakla vurulacak yere elini uzatmazsın. Hamza'nın düşüncesi; 'kafayı vurursam vururum, vuramazsam elimle engellerim' diyor. Galatasaray lehine penaltı verilmeliydi."

"BARİZ GOL ŞANSI DEĞİL"

"12.dakikada Opoku'nun Osimhen'i formasından çektiği pozisyonda gördüğü sarı kart doğru. Pozisyon topun yönü, rakiplerin konumu ve kaleye mesafe gibi kriterleri karşılamadığı için bariz gol şansı söz konusu değil, sarı kart doğru."

"KIRMIZI KART OLABİLİRDİ"

"Başakşehir'de Opoku ikinci sarı karttan, Sallai de ikinci sarı karttan oyundan atılmalıydı. Ayrıca 70'inci dakikada Barış'ın ayağına basan Hamza ikinci sarı karttan kırmızı kart görmeliydi. Başakşehir sahada 9 kişi kalabilirdi hakem tarafından."

"BU POZİSYON PENALTI"

"Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon çok enteresan bir pozisyon. Oyuncunun bu atlayışındaki destek ellerinin avuç içleri yere baksa kollar doğal konumda olurdu. Oyuncu sol kolunu yere koyarak kendini genişletmiş oldu. Ben bu pozisyona penaltı diyorum."

"İKİNCİ GOL TEMİZ"

"Galatasaray'ın ikinci golünden önce Osimhen elle oynamıyor zira el doğal konumda. Oyuncu golü kendi atmadığı için bu bir ihlal değil.

Fakat burada Osimhen Opoku'nun ayağına vuruyor, incelenmesi gereken buydu. Bu temasa yetersiz denilebilir ve bunu kabul ederim.

Fakat soru şu; bu kontak sonucu Opoku kendini atsaydı ne olacaktı? Hakem buna faul verse de kimse bir şey diyemezdi."

DENİZ ATEŞ BİTNEL

Galatasaray'ın 2 golü öncesi top Osimhen'in eline hem yakın mesafeden (beklenmeyen top) hem de istem dışı çarpıyor.!

Buna rağmen golü o Osimhen atsaydı iptal olurdu.!

Aksiyon geçip Barış Alper gol attığı için geçerli sayılması doğru karar!