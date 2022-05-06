Galatasaray'ın 1959 öncesi kaç şampiyonluğu var? Galatasaray 1905'ten beri kaç kez şampiyon oldu? Galatasaray 59 öncesi şampiyonlukları!

Galatasaray 1959 öncesi şampiyonluklar merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1959 öncesi şampiyonlukları da kabul edeceği iddiası gündem konusu oldu. Bugün 28 şampiyonluk vurgusu yapan Ali Koç, "2023-2024 sezonundan itibaren Fenerbahçe formasında 5 yıldız olacak." ifadelerini kullandı. Bu gelişmenin ardından Galatasaray 1905'ten beri kaç kez şampiyon oldu? Galatasaray'ın 1959 öncesi kaç şampiyonluğu var? Galatasaray 59 öncesi şampiyonlukları merak konusu oldu. Peki, GS 1959 öncesi şampiyonluklar ve şampiyonluk sayısı kaç? İşte detaylar...

GALATASARAY 1905'TEN BERİ KAÇ KEZ ŞAMPİYON OLDU?

Galatasaray 1905 yılından beri 23 şampiyonluk yaşamıştır. Galatasaray'ın 1959 öncesi 1 şampiyonluğu bulunmaktadır. İşte 1959 öncesi şampiyonluk sayıları:

Fenerbahçe: 9

Galatasaray: 1

Beşiktaş: 7

Ankara Demirspor: 2

Harbokulu: 2

Eskişehir Demirspor: 1

Güneşspor: 1

Göztepe: 1

Gençlerbirliği: 2

İstanbulspor: 1

Ankaragücü: 1

Muhafızgücü: 1

Harbiye: 1

TOPLAM ŞAMPİYONLUK SAYILARI

Fenerbahçe: 28 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1933, 1935, 1944), (Milli Küme - 1937, 1940, 1943, 1945, 1946, 1950), (Süper Lig - 1959, 1961, 1964, 1965, 1968, 1970, 1974, 1975, 1978, 1983, 1985, 1989, 1996, 2001, 2004, 2005, 2007, 2011, 2014)

Galatasaray: 23 (Milli Küme - 1939), (Süper Lig - 1962, 1963, 1969, 1971, 1972, 1973, 1987, 1988, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2006, 2008, 2012, 2013, 2015, 2018, 2019)

Beşiktaş: 21 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1934, 1951), (Milli Küme - 1941, 1944, 1947), (Federasyon Kupası - 1957, 1958), (Süper Lig - 1960, 1966, 1967, 1982, 1986, 1990, 1991, 1992, 1995, 2003, 2009, 2016, 2017, 2021)

Trabzonspor: 7 (Süper Lig - 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1984, 2022)

Harbiye: (Harb Okulu) 3 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1924, 1942, 1945)

Gençlerbirliği: 2 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1941 ve 1946)

İstanbul Başakşehir: 1 (Süper Lig - 2020)

Bursaspor: 1 (Süper Lig - 2010)

Göztepe: 1 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1950)

Ankaragücü: 1 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1949)

Ankara Demirspor: 1 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1947)

Eskişehir Demirspor: 1 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1940)

Güneş: 1 (Milli Küme - 1938)

İstanbulspor: 1 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1932)

Muhafızgücü: 1 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1927)

Türkiye'deki ilk futbol ligi İstanbul Futbol Ligi'dir. İlk kez 1904-05 sezonunda düzenlenen lig Süper Lig'in 1959'da kurulmasına dek birinci seviye yarışma olarak devam etmiştir. İstanbul Ligi'nin yanında özellikle Türkiye Cumhuriyeti ile beraber birçok farklı şehirde ligler kurulmaya başlamıştır. 1922'de Ankara, 1923'te Trabzon, 1924'te İzmir, Eskişehir, Bursa ve Adana gibi şehirlerde ligler oluşturulmuştur.

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