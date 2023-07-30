Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki Zalgiris maçı öncesi yapılacak olan imza töreni merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Galatasaray imza töreni ne zaman, saat kaçta? Galatasaray imza töreni nerede yapılıyor?

Galatasaray imza töreni ne zaman, saat kaçta? Sorusu, taraftarlar tarafından merak edilmekte ve araştırılmakta. Galatasaray'ın yeni transferleri için düzenlemekte olduğu imza töreninin detayları internet üzerinde sorgulatılıyor. Peki, Galatasaray imza töreni ne zaman, saat kaçta? Galatasaray imza töreni nerede yapılıyor?

GALATASARAY İMZA TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray tarafından yapılan duyuruda Pazar günü saat 19:05'te Rams Park'ta göz alıcı imza töreni yapılacağı belirtildi.

Galatasaray resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Galatasaray, bir kez daha taraftarı ile buluşuyor. Takımımız, Zalgiris Vilnius karşılaşması öncesinde, 30 Temmuz Pazar günü imza şov ve antrenmanı taraftara açık olarak saat 19.05'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park' ta gerçekleştirecek.

2023-2024 Kombine, Vip kombine, Loca sahipleri Antrenman etkinliğine ücretsiz olarak katılabilirler. Batı Tribünü kapalı olacağı için, Batı tribününden kombinesi olan taraftarlarımız Doğu/Kuzey ve Güney tribünlerine giriş yapabilirler.

Biletler, 29 Temmuz 2023 Cumartesi günü, saat 11.00'de www.passo.com.tr ve passo uygulamasından ücretsiz olarak satışa sunulacaktır. Ayrıca, Taraftarlarımız 30 Temmuz Saat: 10.00'dan itibaren Aslanlıyol bilet satış gişelerinden de ücretsiz bilet satın alabileceklerdir."