Galatasaray imza töreni CANLI izle! Icardi imza töreni canlı yayın! GS imza töreni hangi kanalda?

Galatasaray imza töreni bugün saat 19.05'te gerçekleşecek. Yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin imza törenini canlı yayın ile izlemek isteyen futbol severler Galatasaray imza töreni hangi kanalda? GS TV canlı izle merak ediyor. İşte Galatasaray imza töreni canlı izle! Icardi imza töreni canlı izle!

Galatasaray imza töreni canlı izle! Galatasaray imza töreni bugün saat 19.05'te gerçekleşecek. Yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin imza törenini canlı yayın ile izlemek isteyen futbol severler Galatasaray imza töreni hangi kanalda? merak ediyor. İşte Galatasaray imza töreni canlı izle! Icardi imza töreni canlı izle haberimizde...

GALATASARAY İMZA TÖRENİ CANLI YAYIN

Galatasaray tarafından yapılan duyuruda Pazar günü saat 19:05'te Rams Park'ta göz alıcı imza töreni yapılacağı belirtildi.

Galatasaray resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Galatasaray, bir kez daha taraftarı ile buluşuyor. Takımımız, Zalgiris Vilnius karşılaşması öncesinde, 30 Temmuz Pazar günü imza şov ve antrenmanı taraftara açık olarak saat 19.05'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park' ta gerçekleştirecek.

2023-2024 Kombine, Vip kombine, Loca sahipleri Antrenman etkinliğine ücretsiz olarak katılabilirler. Batı Tribünü kapalı olacağı için, Batı tribününden kombinesi olan taraftarlarımız Doğu/Kuzey ve Güney tribünlerine giriş yapabilirler.

Biletler, 29 Temmuz 2023 Cumartesi günü, saat 11.00'de www.passo.com.tr ve passo uygulamasından ücretsiz olarak satışa sunulacaktır. Ayrıca, Taraftarlarımız 30 Temmuz Saat: 10.00'dan itibaren Aslanlıyol bilet satış gişelerinden de ücretsiz bilet satın alabileceklerdir."

Galatasaray'ın Rams Park'taki imza töreni Galatasaray YouTube Katıl'dan canlı olarak yayınlanacak.

ICARDI'NIN SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

Galatasaray, Mauro Icardi ile yaptığı anlaşmanın detaylarını paylaştı. Kulüp, 3 sezon için anlaşmaya varılan futbolcuya her bir sezon için net 6 milyon euro ödeyecek. Açıklamada, "Futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış taksitlerle 10 milyon euro transfer bedeli ödenecektir." denildi.

Galatasaray'dan, konuyla ilgili Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero ve kulübü SAS Paris Saint Germain Football ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış taksitlerle, 10 milyon Euro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 6 milyon Euro sezonluk ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."