Galatasaray İlkokul kurası 2023 ne zaman, saat kaçta, başvuru ücretli mi, toplam kaç kişi başvurdu? Galatasaray İlkokul kurası CANLI İZLE!

Bu doğrultuda, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı için Galatasaray İlkokulu birinci sınıfına noter huzurunda çekilecek kura ile 50 (elli) öğrenci alınacaktır. Peki, Galatasaray İlkokul kurası 2023 ne zaman, saat kaçta, başvuru ücretli mi, toplam kaç kişi başvurdu?

Galatasaray İlkokulu birinci sınıfına noter huzurunda çekilecek kura ile 50 öğrenci alınacak. Galatasaray İlkokul kurası 2023 ne zaman, saat kaçta, başvuru ücretli mi, toplam kaç kişi başvurdu?

GALATASARAY İLKOKULUNA ALINACAK 50 O¨GˆRENCİ İC¸İN KURA DUYURUSU

Galatasaray Üniversitesine bağlı Galatasaray Lisesi, Galatasaray Ortaokulu ve İlkokulu Yönetmeliği'nin 10. maddesinin birinci fıkrasında "Milletlerarası Antlaşma ve Ek Protokol uyarınca Eşit Temsilli Türk-Fransız Komitesince kabul edilen kontenjanlara göre, ilkokulun birinci sınıfına her yıl kura ile en çok elli (50) öğrenci alınır" ifadesi yer almaktadır.

Bu doğrultuda, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı için Galatasaray İlkokulu birinci sınıfına noter huzurunda çekilecek kura ile 50 (elli) öğrenci alınacaktır.

Kura kayıtları RANDEVU SİSTEMİ ile yapılmaktadır. Her aday için en fazla bir kişi binaya kabul edilecektir. Kura kaydına gelen kişi, birden fazla öğrenci için kura başvurusu yapabilir. Kura kayıtlarına aday öğrencinin getirilmemesi tavsiye edilir.

I- Başvuru Tarihi ve Yeri :

• Başvurular; 3 Temmuz 2023 ve 14 Temmuz 2023 tarihleri arasında, adayların daha önce RANDEVU SİSTEMİ üzerinden almış oldukları saat aralığında, Galatasaray Lisesi İstiklal Cad. No 159 Beyoğlu adresinde kabul edilecektir. (Pazar günleri kayıt alınmayacaktır.)

• RANDEVU SİSTEMİ, https://erandevu.gsl.gsu.edu.tr web adresinde 21 Haziran 2023 saat 08.00 ile 14 Temmuz 2023 saat 16.30 arasında açık olacaktır.

• 66-67-68 aylık adaylar için başvurular bizzat aday öğrenci anne, baba veya yasal vasisi tarafından yapılacaktır. Kayda gelen kişinin yanında T.C. kimlik numaralı belge bulundurması, vasi olan kişilerin ayrıca mahkeme kararının aslını veya noter tasdikli örneğini ibraz etmeleri gerekmektedir.

• RANDEVU SİSTEMİ üzerinden kayıt olmamış adaylar için kura başvurusu kabul edilmeyecektir. Her aday öğrenci için ayrı randevu alınması gerekmektedir.

II- Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Belgeler:

MEB Okul O¨ncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 11. maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendine göre;

1- Doğum tarihi 30.09.2016 - 31.12.2017 tarihleri arasında olup (69-84 aylık olanlar), 2022-2023 Eğitim - Öğretim yılında herhangi bir ilkokulun 1. Sınıfına başlamamış veya devam etmemiş olan aday öğrenciler kuraya katılabileceklerdir. (2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı için, herhangi bir ilkokula ön kayıt veya kayıt yaptırmış olan öğrenciler kuraya katılabilirler)

2- Doğum tarihi 01.01.2018 - 31.03.2018 tarihleri arasında (66-67-68 aylık olanlar) olan aday öğrencinin anne, baba veya yasal vasisikayıt esnasında yazılı olarak, öğrencinin ilkokul birinci sınıfa devam etmesini istediğini beyan edeceği matbu dilekçeyi imzalayacaktır.

3- Aday öğrencinin nüfus cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisi ile birlikte başvuruda bulunulacaktır. Randevu Onay Formu'nu yanınıza almayı unutmayınız. Dikkat edilecek hususlar:

• Aynı aday öğrenci için kuraya katılım amacı ile birden fazla kayıt tespit edildiğinde başvuru iptal edilir.

• Kuraya kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra kura Aday Numarasını içeren belge ilgililer tarafından başvuru sahiplerine teslim edilir.

III- Kura Çekilişi

Kura, 17 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 11.00'de, Noter, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlkokulu yetkilileri huzurunda piyango yöntemiyle çekilir. Çekiliş sonucunda 50 aday öğrenci yedek liste olmadan belirlenir, Kurada isimleri belirlenen aday öğrencilerin listesi aynı gün www.gsl.gsu.edu.tr ve www.gsi.gsu.edu.tr adresindeki web sitelerinde yayımlanır.

IV- Kayıt Beyanı :

• Kurayla belirlenen aday öğrencilerin velileri (anne, baba veya yasal vasi) 18-19-20 Temmuz 2023 tarihlerinde Galatasaray

İlkokulu'na kayıt yaptıracaklarını beyan edeceklerdir.

• Kayıt beyan süresi bitiminde belirlenen 50 kişilik kontenjanın dolmaması halinde, başvuru listesindeki adaylar arasında 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 11.00'de yeniden aynı yerde ve aynı yöntemle kura çekilişi yapılır.

• İkinci kuranın ardından tespit edilen aday öğrenci ya da öğrencilerin kayıt beyanı 25 Temmuz 2023 Salı günü yapılır.

• Kura çekilişlerinin, yedek aday belirlenmeden yapılması nedeniyle; ikinci kuradan sonra kazanan adayın/adayların kayıt beyanı yapmaması durumunda ise 50 kişilik kontenjan dolana kadar kura çekilişleri birer gün arayla tekrarlanır.

V- Kesin Kayıtlar:

• Kura ile seçilen öğrencilerin kesin kayıt işlem ve tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuatına göre Galatasaray İlkokulu

Müdürlüğünce www.gsi.gsu.edu.tr web adresinden duyurulacaktır.

• 2022-2023 eğitim-öğretim yılında herhangi bir ilkokulun 1.sınıfına kayıt yaptırmış ve devam etmiş olduğu tespit edilen aday öğrenciler kurada kazansalar ve kayıt beyanında bulunsalar bile kesin kayıtları yapılmaz.

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