Galatasaray ilk 8'e nasıl girer? Galatasaray ilk 8'e girmesi için ne olması lazım?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Hollanda'nın zorlu ekibi Ajax ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi'nde geride kalan 7 haftada 3 galibiyet 4 beraberliği bulunan Galatasaray, Ajax'ı son haftada deplasmanda yenerek adını ilk 8'e yazdırmak ve direkt olarak son 16 turuna yükselmek istiyor. Peki, Galatasaray ilk 8'e nasıl girer? Galatasaray ilk 8'e girmesi için ne olması lazım?

AJAX-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında 30 Ocak 2025 Perşembe akşamı deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak.

Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılacak maç saat 23.00'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY İLK 8'E NASIL GİRER ?

alatasaray, yarınki müsabakayı kazanması durumunda büyük oranda normal sezonu ilk 8'de tamamlayacak.

Son 16 tur play-off'unu garantileyen sarı-kırmızılıların ilk 8'de yer alabilmesi için Hollanda'dan mutlaka puanla dönmesi gerekiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın sahadan galibiyetle ayrılması halinde puanını 16'ya çıkaracak. Galatasaray, ilk 8'de yer almak için Eintracht Frankfurt (Almanya), Athletic Bilbao (İspanya), Manchester United (İngiltere), Olimpik Lyon (Fransa), Tottenham (İngiltere), Anderlecht (Belçika) veya FCSB'nin (Romanya) puan kaybetmesini bekleyecek.

Galatasaray, Hollanda'dan 3 puanla dönmesi durumunda lig aşamasını yüksek ihtimalle ilk 8 sıra içinde tamamlayacak.