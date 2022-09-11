Spor Toto Süper Lig maçı bugün Kasımpaşa-Galatasaray arasında gerçekleşecek. Sporseverler, Galatasaray ilk 11 belli oldu mu merak ediliyor. Kasımpaşa-Galatasaray maçının ilk 11'i belli oldu mu sorusu gündeme geliyor. Peki, Galatasaray ilk 11! Kasımpaşa-Galatasaray maçının ilk 11'i belli oldu mu?

Spor Toto Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Kasımpaşa- Galatasaray karşı karşıya gelecek. Galatasaray ilk 11! Kasımpaşa-Galatasaray maçının ilk 11'i belli oldu mu merak ediliyor. Galatasaray ilk 11! Kasımpaşa-Galatasaray maçının ilk 11'i belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇININ İLK 11'İ BELLİ OLDU MU?

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Galatasaray'da yeni transferlerden Jensen, Yusuf Demir ve Raschida kadroya alınırken, bu futbolcular mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak. Henüz hazır olmayan Icardi ve Mata ise kadroda yer almıyor.

GALATASARAY'DA TEK EKSİK VAR

Sarı-kırmızılı takımda 1 futbolcu, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek. Ligde 5. haftadaki Gaziantep FK müsabakasında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı, lacivert-beyazlı takım karşısında süre alamayacak.

KASIMPAŞA-GALATASARAY İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Sadık, Graovac, Mortadha, Tirpan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Gomis.

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