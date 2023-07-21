Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynayacağı Zalgiris maçının kadrosunu açıkladı. Peki, GALATASARAY İLK 11 KADROSU: Galatasaray'ın yeni kadrosu belli oldu mu? Galatasaray'ın yeni kadrosunda kimler var?

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile karşılaşacak Galatasaray'ın kadrosu belli oldu. UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-kırmızılılarda, kritik maçın kafilesine yeni transferler Angelino ve Halil Dervişoğlu da yer alıyor. Peki, GALATASARAY İLK 11 KADROSU: Galatasaray'ın yeni kadrosu belli oldu mu? Galatasaray'ın yeni kadrosunda kimler var?

GALATASARAY İLK 11 KADROSU

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Litvanya ekibi Zalgiris'e konuk olacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.

UEFA'nın internet sitesindeki bilgiye göre, kadroda yer alan futbolcular şöyle:

Kaleci: Fernando Muslera, Batuhan Ahmet Şen, Berk Balaban.

Defans: Leo Dubois, Angelino, Mathias Ross, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey.

Orta saha: Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan.

Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz.