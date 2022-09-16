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Galatasaray ilk 11! Galatasaray-Konyaspor maçının ilk 11'i belli oldu mu?

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Spor Toto Süper Lig maçı bugün Galatasaray-Konyaspor arasında gerçekleşecek. Sporseverler, Galatasaray ilk 11 belli oldu mu merak ediliyor. Galatasaray-Konyaspor maçının ilk 11'i belli oldu mu sorusu gündeme geliyor. Peki, Galatasaray ilk 11! Galatasaray-Konyaspor maçının ilk 11'i belli oldu mu?

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Spor Toto Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray- Konyaspor karşı karşıya gelecek. Galatasaray ilk 11! Galatasaray- Konyaspor maçının ilk 11'i belli oldu mu merak ediliyor. Galatasaray ilk 11! Galatasaray- Konyaspor maçının ilk 11'i belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY-KONYASPOR MAÇININ İLK 11'İ BELLİ OLDU MU?

Galatasaray, Konyaspor mücadelesine tam kadro olarak çıkacak. Fredrik Midtsjö'nün sakatlığının geçmesi, Abdülkerim Bardakcı'nın da cezasını tamamlamasıyla Galatasaray'da eksik oyuncu kalmadı. Şu anda 16 yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray, statü gereği 2 yabancı oyuncusunu maç kadrosuna alamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Mertens, Kerem, Gomis

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Hadziahmetovic, Soner, Çekici, Bytyqi, Muhammet

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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