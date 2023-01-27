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Galatasaray Icardi'nin bonservisini alacak mı? Icardi'nin bonservisini Galatasaray ödeyecek mi?

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Galatasaray Icardi'nin bonservisini alacak mı? Icardi'nin bonservisini Galatasaray ödeyecek mi?

Paris Saint-Germain, Galatasaray'a kiraladığı Mauro Icardi ile ilgili son kararını verdi. Fransız devi, gelecek sezon Arjantinli yıldızı kadrosunda tutmayacak. Peki Galatasaray Icardi'nin bonservisini alacak mı? Icardi'nin bonservisini Galatasaray ödeyecek mi?

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Galatasaray Icardi'nin bonservisini alacak mı? Paris Saint-Germain, Galatasaray'a kiraladığı Mauro Icardi ile ilgili son kararını verdi. Fransız devi, gelecek sezon Arjantinli yıldızı kadrosunda tutmayacak. Peki Galatasaray Icardi'nin bonservisini alacak mı? Icardi'nin bonservisini Galatasaray ödeyecek mi? İşte detaylar...

Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Mauro Icardi için Paris Saint-Germain cephesinden sarı-kırmızılıları heyecanlandıran bir açıklama geldi. Fransız devinin teknik direktörü Christophe Galtier, Icardi'nin gelecek sezon planları arasında yer almadığını belirtti. Bunun üzerine PSG'nin Arjantinli yıldızı, makul bir ücret karşılığında bırakması bekleniyor.

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, Mauro Icardi'nin gelecek sezon planları arasında yer almadığı belirtti. Fransız hoca yaptığı açıklamada, "Mauro, geçtiğimiz sezonlarda çok az forma şansı buldu. Onun için oyuna yeniden dahil olmanın ve işleri yeniden yoluna koymanın çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Bu gelişme Mauro Icardi'nin bonservisini almak isteyen Galatasaray cephesini heyecanlandırdı. Gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Icardi'nin PSG tarafından uygun bir ücret karşılığında serbest bırakılması bekleniyor.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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