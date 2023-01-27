Paris Saint-Germain, Galatasaray'a kiraladığı Mauro Icardi ile ilgili son kararını verdi. Fransız devi, gelecek sezon Arjantinli yıldızı kadrosunda tutmayacak. Peki Galatasaray Icardi'nin bonservisini alacak mı? Icardi'nin bonservisini Galatasaray ödeyecek mi?

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PSG, Mauro Icardi için kararını verdi! Galatasaraylılar sevinçten bayram edecek

Galatasaray Icardi'nin bonservisini alacak mı? Paris Saint-Germain, Galatasaray'a kiraladığı Mauro Icardi ile ilgili son kararını verdi. Fransız devi, gelecek sezon Arjantinli yıldızı kadrosunda tutmayacak. Peki Galatasaray Icardi'nin bonservisini alacak mı? Icardi'nin bonservisini Galatasaray ödeyecek mi? İşte detaylar...

GALATASARAY ICARDI'NIN BONSERVİSİNİ ALACAK MI?

Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Mauro Icardi için Paris Saint-Germain cephesinden sarı-kırmızılıları heyecanlandıran bir açıklama geldi. Fransız devinin teknik direktörü Christophe Galtier, Icardi'nin gelecek sezon planları arasında yer almadığını belirtti. Bunun üzerine PSG'nin Arjantinli yıldızı, makul bir ücret karşılığında bırakması bekleniyor.

"ÇOK AZ FORMA ŞANSI BULDU"

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, Mauro Icardi'nin gelecek sezon planları arasında yer almadığı belirtti. Fransız hoca yaptığı açıklamada, "Mauro, geçtiğimiz sezonlarda çok az forma şansı buldu. Onun için oyuna yeniden dahil olmanın ve işleri yeniden yoluna koymanın çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

GALATASARAY BONSERVİSİNİ ALMAK İSTİYOR

Bu gelişme Mauro Icardi'nin bonservisini almak isteyen Galatasaray cephesini heyecanlandırdı. Gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Icardi'nin PSG tarafından uygun bir ücret karşılığında serbest bırakılması bekleniyor.