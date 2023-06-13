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Galatasaray Hull City maçı ne zaman? Galatasaray Hull City maç yapacak mı?

Galatasaray Hull City maçı ne zaman? Galatasaray Hull City maç yapacak mı?

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Süper Ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemeleri sebebiyle sezonu erken açacak. Peki, Galatasaray Hull City maçı ne zaman? Galatasaray Hull City maç yapacak mı?

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Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak Galatasaray'da yeni sezon kamp tarihi belli oldu. Sarı kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile hazırlık maçında karşılaşacak. Peki, Galatasaray Hull City maçı ne zaman? Galatasaray Hull City maç yapacak mı?

GALATASARAY HULL CİTY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray yaptığı açıklamada, "Futbol takımımız, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran Salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacaktır. Ekibimiz, yurtdışı kampında hazırlıklarını 8-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da Bad Waltersdorf'ta sürdürecektir. Diğer detaylar netleştikçe sizlerle paylaşılacaktır." denildi.

Hull City ile Galatasaray, 5 Temmuz'da hazırlık maçında karşılaşacak.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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