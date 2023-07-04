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Galatasaray Hull City maçı ne maçı? Hazırlık maçı mı Avrupa maçı mı?

Galatasaray Hull City maçı ne maçı? Hazırlık maçı mı Avrupa maçı mı?

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Galatasaray ile Hull City bu akşam saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Maç öncesi taraftarlar tarafından Galatasaray Hull City maçı ne maçı? Hazırlık maçı mı Avrupa maçı mı? Merak ediliyor.

Galatasaray Hull City maçı ne maçı? Galatasaray ile Hull City bu akşam saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Maç öncesi taraftarlar tarafından Galatasaray Hull City maçı ne maçı? Hazırlık maçı mı Avrupa maçı mı? Merak ediliyor. Detaylar...

Galatasaray - Hull City maçı hazırlık maçıdır.

GS - Hull City hazırlık maçı 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 19:45'de başlayacak.

GS - Hull City maçını TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Galatasaray - Hull City hazırlık maçı Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Galatasaray Hull City Gündem Spor Haberler

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