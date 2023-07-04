Galatasaray ile Hull City bu akşam saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Maç öncesi taraftarlar tarafından Galatasaray Hull City maçı ne maçı? Hazırlık maçı mı Avrupa maçı mı? Merak ediliyor.

Galatasaray Hull City maçı ne maçı? Galatasaray ile Hull City bu akşam saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Maç öncesi taraftarlar tarafından Galatasaray Hull City maçı ne maçı? Hazırlık maçı mı Avrupa maçı mı? Merak ediliyor. Detaylar...

GALATASARAY - HULL CİTY MAÇI NE MAÇI?

Galatasaray - Hull City maçı hazırlık maçıdır.

GALATASARAY - HULL CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

GS - Hull City hazırlık maçı 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 19:45'de başlayacak.

GALATASARAY - HULL CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

GS - Hull City maçını TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - HULL CİTY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray - Hull City hazırlık maçı Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.