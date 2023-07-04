Hazırlık maçı kapsamında Galatasaray - Hull City maçı oynanacak. Yeni sezon öncesi oynanan hazırlık maçlarından biri olan Galatasaray - Hull City maçının detayları ise araştırıldı. Peki, Galatasaray - Hull City maçı hangi kanalda? Galatasaray - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Hull City nereden izlenir?

Galatasaray - Hull City maçı hangi kanalda? Galatasaray - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Hull City nereden izlenir? soruları merak ediliyor. Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray, Hull City ile hazırlık maçı kapsamında karşılaşacak. Peki, Galatasaray - Hull City maçı hangi kanalda? Galatasaray - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Hull City nereden izlenir?

GALATASARAY - HULL CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

GS - Hull City hazırlık maçı 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 19:45'de başlayacak.

GALATASARAY - HULL CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

GS - Hull City maçını TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - HULL CİTY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray - Hull City hazırlık maçı Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.