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Galatasaray - Hull City maçı hangi kanalda? Galatasaray - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Hull City nereden izlenir?

Galatasaray - Hull City maçı hangi kanalda? Galatasaray - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Hull City nereden izlenir?

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Hazırlık maçı kapsamında Galatasaray - Hull City maçı oynanacak. Yeni sezon öncesi oynanan hazırlık maçlarından biri olan Galatasaray - Hull City maçının detayları ise araştırıldı. Peki, Galatasaray - Hull City maçı hangi kanalda? Galatasaray - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Hull City nereden izlenir?

Galatasaray - Hull City maçı hangi kanalda? Galatasaray - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Hull City nereden izlenir? soruları merak ediliyor. Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray, Hull City ile hazırlık maçı kapsamında karşılaşacak. Peki, Galatasaray - Hull City maçı hangi kanalda? Galatasaray - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Hull City nereden izlenir?

GS - Hull City hazırlık maçı 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 19:45'de başlayacak.

GS - Hull City maçını TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Galatasaray - Hull City hazırlık maçı Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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