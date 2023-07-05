Galatasaray - Hull City maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Hull City maçı özeti izle! Galatasaray - Hull City maçı kaç kaç bitti?
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Galatasaray - Hull City maçını kaçıran futbolseverler Galatasaray maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray - Hull City maç özeti! Galatasaray - Hull City maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray - Hull City maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Galatasaray - Hull City maç özeti!
Galatasaray - Hull City maç özeti! Galatasaray - Hull City maçını kaçıran futbolseverler Galatasaray maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray - Hull City maç özeti! Galatasaray - Hull City maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray - Hull City maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Galatasaray - Hull City maç özeti haberimizde...
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Galatasaray - Hull City maç özetini maçın ardından TV8 kanalından izleyebilirsiniz.
Galatasaray - Hull City maçı 4-3'lük Hull City üstünlüğü ile sona erdi.
Galatasaray - Hull City maçı 5 Temmuz 2023 (Çarşamba) günü oynandı.
Galatasaray - Hull City maçı canlı olarak TV8'de yayınlandı.