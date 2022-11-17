Galatasaray hazırlık maçları ne zaman? Galatasaray Villarreal maçı ne zaman? Galatasaray Rayo Vallecano maçı ne zaman? GS hazırlık maçları!

Galatasaray hazırlık maçları tarihleri merak ediliyor. Milli araya girilmesi nedeniyle Galatasaray 2 hazırlık maçı oynayacak. Peki, Galatasaray hazırlık maçları ne zaman? Galatasaray Villarreal maçı ne zaman? Galatasaray Rayo Vallecano maçı ne zaman? İşte, Galatasaray hazırlık maçı ne zaman yanıtı....

Galatasaray hazırlık maçları ne zaman? Milli araya girilmesi nedeniyle Galatasaray 2 hazırlık maçı oynayacak. Peki, Galatasaray hazırlık maçları ne zaman? Galatasaray Villarreal maçı ne zaman? Galatasaray Rayo Vallecano maçı ne zaman? İşte, Galatasaray hazırlık maçı ne zaman yanıtı haberimizde...

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN?

Galatasaray milli arada 2 hazırlık maçı oynayacak. İlk maçını 3 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da İspanya ekibi Rayo Vallecano ile ikinci maçını 6 Aralık Salı günü saat 20.00'de yine bir başka İspanya ekibi Villarreal ile oynayacak.

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ

Galatasaray - Rayo Vallecano / 3 Aralık Cumartesi

Galatasaray - Villarreal / 6 Aralık Salı