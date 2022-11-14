Galatasaray takımının Dünya Kupası arasında gerçekleştireceği hazırlık maçları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray hazırlık maçı kiminle yapacak? soruları aratılıyor. Peki, Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray hazırlık maçı kiminle yapacak? İşte merak edilenler...

Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu gündemde yer alıyor. Katar'da oynanacak olan Dünya Kupası arasında Galatasaray hazırlık maçı oynayacak. Futbolseverler ve sarı- kırmızılı ekibin taraftarları Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? sorusunu aratıyor. İşte detaylar...

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Rayo Vallecano ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın maçı 3 Aralık günü oynanacak. Diğer hazırlık maçı ise Villarreal ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın maçı 6 Aralık günü oynanacak.

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI KİMİNLE YAPACAK?

Galatasaray hazırlık maçlarının ilkini Rayo Vallecano ile oynarken ikinci hazırlık maçını Villarreal ile oynayacak.