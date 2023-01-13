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Galatasaray Hatayspor seyirci sayısı! Galatasaray Hatayspor tribün doluluk oranı kaç? Galatasaray tribün doluluk oranı!

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Galatasaray Hatayspor seyirci sayısı! Galatasaray Hatayspor tribün doluluk oranı kaç? Galatasaray tribün doluluk oranı!

Bu akşam saat 20.00'de oynanacak olan Galatasaray Hatayspor maçı seyirci sayısı kaç merak ediliyor. Peki, Galatasaray Hatayspor maçında kaç kişi var? İşte, Galatasaray Hatayspor seyirci sayısı! Galatasaray Hatayspor tribün doluluk oranı kaç? Galatasaray tribün doluluk oranı!

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Galatasaray Hatayspor seyirci sayısı! Bu akşam saat 20.00'de oynanacak olan Galatasaray Hatayspor maçı seyirci sayısı kaç merak ediliyor. Peki, Galatasaray Hatayspor maçında kaç kişi var? İşte, Galatasaray Hatayspor seyirci sayısı! Galatasaray Hatayspor tribün doluluk oranı kaç? Galatasaray tribün doluluk oranı haberimizde...

GALATASARAY - HATAYSPOR SEYİRCİ SAYISI

Galatasaray - Hatayspor maçı için 48.962 adet bilet satılmıştır. Ancak bilet alan bazı taraftarlar maça gidemeyebilir. Bilet satışına göre Galatasaray - Hatayspor maçı tribün doluluk oranı %99.4'tür.

Galatasaray Hatayspor seyirci sayısı! Galatasaray Hatayspor tribün doluluk oranı kaç? Galatasaray tribün doluluk oranı!

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