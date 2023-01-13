Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS Hatay maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

Süper Lig'te hedeflerine ulaşmak isteyen Galatasaray Hatayspor takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Galatasaray Hatayspor maçı heyecanını takip etmek isteyen futbol severler Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, GS maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Galatasaray Hatayspor maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Galatasaray Hatayspor maçı ile ilgili tüm detaylar...

Galatasaray Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'te hedeflerine ulaşmak isteyen Galatasaray Hatayspor takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Galatasaray Hatayspor maçı heyecanını takip etmek isteyen futbol severler Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, GS maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Galatasaray Hatayspor maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Galatasaray Hatayspor maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Hatayspor maçı saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Hatayspor maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Hatayspor maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray - Hatayspor maçı İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.