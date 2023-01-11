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Galatasaray- Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Hatayspor maçı hangi kanalda?

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Galatasaray- Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Hatayspor maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlardan biri olan Galatasaray- Hatayspor maçı hakkında detaylar merak ediliyor. Arama motorlarında Galatasaray- Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Hatayspor maçı hangi kanalda? soruları aratılıyor. Detaylar haberimizde.

Süper Lig'de futbol heyecanı devam ederken Galatasaray- Hatayspor maçı bekleniyor. Liderliği koruyan Galatasaray'ın Hatayspor ile karşılaşması heyecanla beklenirken merak edilenler arasında Galatasaray- Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Hatayspor maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı ne zaman? soruları yer aldı. İşte maç hakkında merak edilenler...

GALATASARAY- HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray- Hatayspor karşılaşması 13 Ocak günü saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY- HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig karşılaşması olan Galatasaray- Hatayspor maçı BeIN Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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