GALATASARAY- HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray- Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray ve Hatayspor arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2024-2025 sezonunun başlangıcını işaret eden Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz.

GALATASARAY- HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'de ve Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:

Bugün :



21.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (RAMS Park)

10 Ağustos Cumartesi:

19.15 Kasımpaşa-Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

21.45 Antalyaspor-Göztepe (Corendon Airlines Park Antalya)

21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor (Ülker)

11 Ağustos Pazar:

19.15 Sivasspor-Trabzonspor (BG Grup 4 Eylül)

21.45 Corendon Alanyaspor-Eyüpspor (Alanya Oba)

21.45 Samsunspor-Beşiktaş (Samsun Yeni 19 Mayıs)

12 Ağustos Pazartesi:

21.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir (Çaykur Didi)

21.00 Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK (Stadyum henüz açıklanmadı - Ev sahibi takım seyircisiz)

Not: Bellona Kayserispor haftayı BAY geçecek