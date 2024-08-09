Galatasaray Hatayspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray Hatayspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray Hatayspor maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI CANLI YAYIN

Galatasaray Hatayspor maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Galatasaray Hatayspor maçını Bein Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Hatayspor maçı saat 21.00'de başlayacak.

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Hatayspor maçı bu akşam saat 21.00'de oynanacak.

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Hatayspor maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Hatayspor maçı İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.