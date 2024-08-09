Galatasaray Hatayspor maçı hangi kanalda? GS Hatayspor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Galatasaray Hatayspor maçı hangi kanalda? Galatasaray Hatayspor Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Galatasaray Hatayspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray Hatayspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray Hatayspor maçı yayın bilgisi haberimizde...

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Hatayspor maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray Hatayspor maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Galatasaray Hatayspor maçını şifresiz izleyebilecekler.

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Hatayspor maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY HATAYSPOR İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Galatasaray Hatayspor maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine yani 1 saat kala yani 20.00'de açıklanması bekleniyor.

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Hatayspor maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.