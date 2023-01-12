Galatasaray - Hatayspor maçı hakemi kim? Galatasaray - Hatayspor maçını kim yönetecek?
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Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlardan biri olan Galatasaray- Hatayspor maçı hakkında detaylar merak ediliyor. Arama motorlarında Galatasaray - Hatayspor maçı hakemi kim? Galatasaray - Hatayspor maçını kim yönetecek? soruları aratılıyor. Detaylar haberimizde.
Süper Lig'de futbol heyecanı devam ederken Galatasaray- Hatayspor maçı bekleniyor. Liderliği koruyan Galatasaray'ın Hatayspor ile karşılaşması heyecanla beklenirken merak edilenler arasında Galatasaray - Hatayspor maçı hakemi kim? Galatasaray - Hatayspor maçını kim yönetecek? soruları yer aldı. İşte maç hakkında merak edilenler...
Galatasaray- Hatayspor maçını Kadir Sağlam yönetecek.
Galatasaray- Hatayspor karşılaşması 13 Ocak günü saat 20.00'de başlayacak.
Süper Lig karşılaşması olan Galatasaray- Hatayspor maçı BeIN Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.