Galatasaray ile Hatayspor, Süper Lig'in 11. haftasında NEF Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Peki, Galatasaray maç kadrosu ilk 11'de kimler var? Hatayspor maç kadrosu ilk 11'de kimler var? İşte Galatasaray Hatayspor maç kadrosu ilk 11'ler! GS Hatay maçı ilk 11'ler kimler var? Galatasaray ilk 11 haberimizde yer almaktadır.

Galatasaray Hatay maç kadrosu ilk 11! Galatasaray ile Hatayspor, Süper Lig'in 11. haftasında NEF Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Peki, Galatasaray maç kadrosu ilk 11'de kimler var? Hatayspor maç kadrosu ilk 11'de kimler var? İşte Galatasaray Hatayspor maç kadrosu ilk 11'ler! GS Hatay maçı ilk 11'ler kimler var? Galatasaray ilk 11'i haberimizde...

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇ KADROSU

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Torreira, Mata, Barış Alper, Kerem, Icardi

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Recep Burak, Adekugbe, Boudjemaa, Aabid, El Kaabi, Ribeiro, Saba, Bertuğ

KİMLER YOK?

Galatasaray'da cezalı Mertens'in yanı sıra Kazımcan Karataş ile Mathias Ross maç kadrosunda yer alamayacak. Hatayspor'da sakatlıkları bulunan Burak Öksüz ve Kevin Soni karşılaşmada forma giyemeyecek.

GALATASARAY'IN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Süper Lig'deki son 7 maçını kazanan Galatasaray, önemli bir galibiyet serisine sahip. Ligdeki son 8 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 7 karşılaşmasından da üç puanla ayrıldı.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Hatayspor maçı saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Hatayspor maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Hatayspor maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray - Hatayspor maçı İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.