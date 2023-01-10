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Galatasaray- Hatayspor maç biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray-Hatayspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray maç biletleri ne kadar?

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Galatasaray- Hatayspor maç biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray-Hatayspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray maç biletleri ne kadar?

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlardan biri olan Galatasaray- Hatayspor maçı hakkında detaylar merak ediliyor. Arama motorlarında Galatasaray- Hatayspor maç biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray- Hatayspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? soruları aratılıyor.

Süper Lig'de futbol heyecanı devam ederken Galatasaray- Hatayspor maçı bekleniyor. Liderliği koruyan Galatasaray'ın Hatayspor ile karşılaşması heyecanla beklenirken merak edilenler arasında Galatasaray- Hatayspor maç biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray- Hatayspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? soruları yer alıyor.

Galatasaray- Hatayspor maçının biletleri 10 Aralık Salı günü saat 14:00 da passo.com.tr adresinde satışa sunuldu.

Galatasaray- Hatayspor karşılaşması 13 Ocak günü saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig karşılaşması olan Galatasaray- Hatayspor maçı BeIN Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Galatasaray Hatayspor Futbol Gündem Spor Haberler

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