Galatasaray harita olayı nedir? GS Trakya-Kıbrıs paylaşımı nedir? Galatasaray uçak olayı nedir?

Bir gecede 5 transferi bitiren Galatasaray, sosyal medya da yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı. Yaptığı "Tahmin edin, sıradaki uçak dünyanın hangi ülkesinden geliyor?" paylaşımında kullandığı harita gündeme gelirken, paylaşım sosyal medyada büyük tepki aldı. Peki, Galatasaray harita olayı nedir? GS Trakya-Kıbrıs paylaşımı nedir?

Transfer döneminde bir günde 5 transferi bitiren, adeta uçak şov yapan Galatasaray, bu kez yaptığı paylaşımla gündemde. Transferleri büyük ses getiren sarı kırmızılı ekibin sosyal medyada "Tahmin edin, sıradaki uçak dünyanın hangi ülkesinden geliyor?" paylaşımı, büyük tepki toplarken, sporseverler konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. Vatandaşlar konuya ilişkin internette en çok Galatasaray harita olayı nedir? GS Trakya-Kıbrıs paylaşımı nedir? sorularını araştırdı. Bu konuya ilişkin tüm detaylar haberimizde.

GALATASARAY HARİTA OLAYI NEDİR?

İcardi, Yusuf Demir,Mathias Ross Jensen ve Milot Rashica'yı renklerine bağlayan aslanın transferleri sosyal medyada da gündem oldu. Ancak Galatasaray Kulübü tarafından yapılan bir paylaşım tepkilere neden oldu. Atılan Tweet'te "Tahmin edin, sıradaki uçak dünyanın hangi ülkesinden geliyor?" yazısı ve bir dünya haritası paylaşıldı.

Paylaşılan Haritada Kıbrıs'ın ve Trakya Bölgesi'nin Türkiye haritasından farklı renklerde olması dikkat çekti. Birçok kullanıcı bu durumu eleştirdi.