Galatasaray hangi gruba düştü? Galatasaray grubunda kimler var?

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'ın tüm rakipleri belli oldu. Bu akşam gerçekleştirilecek kura çekiminde 4. torbada yer alacak temsilcimizi, dünya devleri bekliyor. Peki, Galatasaray hangi gruba düştü? Galatasaray grubunda kimler var?