Bayern Münih ile oynadığı 2 maçtan da mağlup ayrılan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 4 puan topladı. Nefes kesen maçın ardından Galatasaray gruptan çıktı mı? GS Şampiyonlar Ligi gruplardan nasıl, ne olursa çıkar? soruları aratıldı.

Galatasaray gruptan çıktı mı? GS Şampiyonlar Ligi gruplardan nasıl, ne olursa çıkar?

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları sona erdi. Galatasaray, deplasmanda Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu ve A Grubu'nda ortalık bir hayli karıştı. Futbolseverlerin gündeminde Galatasaray gruptan çıktı mı? GS Şampiyonlar Ligi gruplardan nasıl, ne olursa çıkar? soruları yer alıyor. İşte Galatasaray'ın gruptan çıkması için gerekenler!

GALATASARAY GRUPTAN ÇIKTI MI?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 2-1 yenildi. Ev sahibi ekibin gollerini Harry Kane atarken, sarı-kırmızılıların tek golü Bakambu'dan geldi. Maçın 62. dakikasında ceza sahasına gelen topta Lucas Torreira topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakem, pozisyon başlangıcında Mauro Icardi'nin ofsayt olduğunu işaret etti. VAR incelemesi sonrası gol geçerli sayılmadı.

Bayern Münih, 80. dakikada öne geçti. Kimmich'in ortasında Harry Kane'in kafa vuruşu ağlara gitti. Yardımcı hakem, Kane için ofsayt bayrağını kaldırdı. Ancak VAR kontrolü sonrası İngiliz futbolcunun golü geçerli sayıldı. Bulduğu gol sonrası baskısını arttıran Bayern Münih'te ilk golü atan Harry Kane, 86'da bir kez daha sahneye çıktı ve durumu 2-0'a getirdi. Galatasaray'da 90+3'te sahneye çıkan Cedric Bakambu, 90+3'te durumu 2-1'e getirdi. Ancak bu gol Galatasaray'a yeterli olmadı. Temsilcimiz sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Bayern Münih-Galatasaray

Bayern Münih ile oynadığı 2 maçtan da mağlup ayrılan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 4 puan topladı. Temsilcimizin rakipleri Kopenhag'ın 4, Manchester United'ın ise 3 puanı var. Grup etabının sona ermesine 2 hafta kala Galatasaray'ı bir üst tura taşıyacak birçok senaryo bulunuyor.

GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Galatasaray, son iki maçında Kopenhag ve Manchester United'ı yenmesi durumunda rakiplerinin sonuçlarına bakmadan bir üst tura adını yazdıracak.

GRUPTAN ÇIKARACAK SENARYOLAR

Eğer Kopenhag, Bayern Münih'e yenilir, Galatasaray da Manchester United'ı yenerse temsilcimize Kopenhag karşısında 1 puan da yetiyor. Temsilcimiz bir sonraki maçında İngiliz devini yenemezse, Kopenhag'ı yenip Manchester United'ın Bayern Münih'e yenilmesini beklemek zorunda kalacak.

A Grubu'nda son durum şöyle:

İlgili Haberler