UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Galatasaray, sahasında Manchester United ile karşı karşıya geldi. Peki, Galatasaray gruptan çıktı mı?

Galatasaray gruptan çıktı mı? Galatasaray Şampiyonlar Ligi üst tura çıktı mı?

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların gollerini Ziyech (2) ve Kerem attı. Galatasaray gruptan çıktı mı? Galatasaray Şampiyonlar Ligi üst tura çıktı mı?

GALATASARAY GRUPTAN ÇIKTI MI?

Maçın 11. dakikasında iyi paslarla gelen Manchester United'da Bruno Fernandes sol çaprazdaki Garnacho'yu gördü. Genç oyuncu sol çaprazdan yaptığı vuruşla Muslera'nın üstünden topu ağlara yolladı.

Yediği golün şokunu atlatamayan sarı-kırmızılılar, 18. dakikada Bruno Fernandes'in yaklaşık 25 metreden attığı golle 2-0 geriye düştü.

29'da frikiğin başına gelen Ziyech, barajın yanından sert gönderdiği şutta Onana'yı avladı ve durum 2-1 oldu.

55'de hızlı çıkan Manchester United'da sağ kanattan Aaron Wan-Bissaka'nın içeriye çevirdiği topa Scott McTominay ön direkte dokunarak topu ağlara yolladı.

62'de Hakim Ziyech kullandığı serbest vuruşta Onana'yı yine geçerek farkı bire indiren golü buldu.

Sarı-kırmızılıların 3-2 geriye düştüğü maçta Kerem Aktürkoğlu, şahane bir gol atarak durumu 3-3 yaptı.

Galatasaray son maçını yenerse diğer skorlara bakılmaksızın üst turaçıkıyor.