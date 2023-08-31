Galatasaray grup maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlayacak?

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'ın tüm rakipleri belli oldu. Bu akşam gerçekleştirilecek kura çekiminde 4. torbada yer alacak temsilcimizi, dünya devleri bekliyor. Galatasaray grup maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlayacak?