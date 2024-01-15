Galatasaray golü neden iptal edildi 15 Ocak Pazartesi? (GS-Kayserispor)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mondihome Kayserispor ile karşılaşıyor. RAMS Park'ta oynanan müsabaka, saat 20.00'de başladı. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor. Galatasaray golü neden iptal edildi

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de çıktığı 19 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 48 puan topladı. Galatasaray, haftaya lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde 2. sırada girdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan maç 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

İLK 11'LER

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Ndombele, Tete, Mertens, Zaha, Halil.

Kayserispor : Bilal, Gökhan, Attamah, Arif, Hasan Ali, Ackah, Karimi, Mehmet Eray, Ramazan, Boa Morte, Bahoken.

GALATASARAY GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

CANLI ANLATIM

32' Kayserispor'da Ali Karimi, Torreira'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

31' Galatasaray'da teknik direktörü Okan Buruk itirazları sebebiyle sarı kart gördü.

30' VAR ile görüşen hakem Atilla Karaoğlan, faul kararını onayladı ve oyunun devam etmesini istedi. Skor 1-0.

29' Galatasaray, Mertens'in vuruşuyla golü buldu ancak golün öncesinde Attamah'a faul olduğu gerekçesiyle GOL geçerli sayılmadı.