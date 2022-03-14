Galatasaray golü kim attı? 14 Mart GS BJK golü kim attı? Galatasaray-Beşiktaş maçında golleri kim attı? Asisti kim yaptı?
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Galatasaray Beşiktaş derbisi devam ederken izleyiciler GS golünü kim attı? BJK gol attı mı? GS asisti kim yaptı? merak ediyor. Peki, Galatasaray golü kim attı? 14 Mart GS BJK golü kim attı? Galatasaray-Beşiktaş maçında golleri kim attı? Asisti kim yaptı? Galatasaray'da golleri hangi futbolcu attı? Galatasaray asistleri kim yaptı? İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Spor Toto Süper Lig'in 29 haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Saat 20.00'de Nef Stadı'nda başlayan derbide düdük hakem Atilla Karaoğlan'da. Sarı-kırmızılılar, 22 ve 32. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle maçta 2-0 öne geçti. Galatasaray golü kim attı? 14 Mart GS BJK golü kim attı? Galatasaray-Beşiktaş maçında golleri kim attı? Asisti kim yaptı?
Galatasaray - Beşiktaş maçı 14 Mart Pazartesi günü saat 20:00 'da başladı.
Galatasaray - Beşiktaş maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Galatasaray - Beşiktaş maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maç 2-1 GS'nin üstünlüğü ile bitti.
Maçta Galatasaray 2-0 önde. Maçı 2-1 Galatasaray kazandı. Maçta atılan goller şöyle:
Galatasaray'ın golleri:
- 22. dakika : Muhammed Kerem Aktürkoglu/ asist Mostafa Mohamed
- 32. dakika : Muhammed Kerem Aktürkoglu/ asist Mostafa Mohamed
Beşiktaş'ın golleri:
- 85. dakika : Rıdvan Yılmaz/ asist Rachid Ghezzal
Maçta şuanda 2-1 GS üstünlüğü var.
Galatasaray'da asist yapan futbolcular:
- 22. dakika : asist Mostafa Mohamed
- 32. dakika : asist Mostafa Mohamed
Beşiktaş'ın asist yapan futbolcusu:
- 85. dakika : asist Rachid Ghezzal