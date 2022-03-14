BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Spor Toto Süper Lig'in 29 haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Saat 20.00'de Nef Stadı'nda başlayan derbide düdük hakem Atilla Karaoğlan'da. Sarı-kırmızılılar, 22 ve 32. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle maçta 2-0 öne geçti. Galatasaray golü kim attı? 14 Mart GS BJK golü kim attı? Galatasaray-Beşiktaş maçında golleri kim attı? Asisti kim yaptı?

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Beşiktaş maçı 14 Mart Pazartesi günü saat 20:00 'da başladı.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Beşiktaş maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Galatasaray - Beşiktaş maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maç 2-1 GS'nin üstünlüğü ile bitti.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta Galatasaray 2-0 önde. Maçı 2-1 Galatasaray kazandı. Maçta atılan goller şöyle:

Galatasaray'ın golleri:

22. dakika : Muhammed Kerem Aktürkoglu/ asist Mostafa Mohamed

32. dakika : Muhammed Kerem Aktürkoglu/ asist Mostafa Mohamed

Beşiktaş'ın golleri:

85. dakika : Rıdvan Yılmaz/ asist Rachid Ghezzal

Maçta şuanda 2-1 GS üstünlüğü var.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI ASİSTLERİ KİM YAPTI?

Galatasaray'da asist yapan futbolcular:

22. dakika : asist Mostafa Mohamed

32. dakika : asist Mostafa Mohamed

Beşiktaş'ın asist yapan futbolcusu:

85. dakika : asist Rachid Ghezzal

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