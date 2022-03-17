Uefa Avrupa Ligi'nde heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray ve Barcelona karşı karşıya geliyor. Sporseverlerin merakla beklediği maçı hakkında Galatasaray golü kim attı? 1-1 de kim üst tura çıkıyor? Golleri kim attı? sorularının yanıtları araştırıldı.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Barcelona UEFA Avrupa Ligi maçı, Salı bugün saat 20.45''te başlayacak.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Barcelona maçı EXXEN platformundan yayınlanacak

GALATASARAY BARCELONA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray Barcelona maçını izlemek için EXXEN kullanıcısı olmalısınız.

GALATASARAY GOLÜ KİM ATTI?

Galatasaray'ıngolünü Marcao attı.

1-1'DE KİM ÜST TURA ÇIKIYOR?

Beraberlik durumunda maç uzatmaya gidiyor.

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