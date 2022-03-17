Galatasaray golü kim attı? 1-1 de kim üst tura çıkıyor?
- Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray bugün Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray Barcelona maçı hakkında, Galatasaray golü kim attı? 1-1 de kim üst tura çıkıyor yanıtları merak ediliyor.
Uefa Avrupa Ligi'nde heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray ve Barcelona karşı karşıya geliyor. Sporseverlerin merakla beklediği maçı hakkında Galatasaray golü kim attı? 1-1 de kim üst tura çıkıyor? Golleri kim attı? sorularının yanıtları araştırıldı.
Galatasaray Barcelona UEFA Avrupa Ligi maçı, Salı bugün saat 20.45''te başlayacak.
Galatasaray Barcelona maçı EXXEN platformundan yayınlanacak
Galatasaray Barcelona maçını izlemek için EXXEN kullanıcısı olmalısınız.
Galatasaray'ıngolünü Marcao attı.
Beraberlik durumunda maç uzatmaya gidiyor.
Galatasaray-Barcelona eşleşmesinde üst tura hangi takım yükselir? #GSvBarça | #UEL | #Galatasaray | #Barcelona— Haberler (@Haberler) March 17, 2022