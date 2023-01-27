Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Giresunspor Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında kozlarını paylaşacak. Müsabakaya dair detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Galatasaray -Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Giresunspor -Galatasaray maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Giresunspor- Galatasaray maçı hakemi kim? İşte kritik müsabaka hakkında tüm merak edilenler...

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Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Galatasaray ile Giresunspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Galatasaray -Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Giresunspor -Galatasaray maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Giresunspor- Galatasaray maçı hakemi kim? Detaylar haberimizde

Galatasaray deplasmanda Giresunspor konuk olacak Sarı kırmızılarda tek hedef zoru Giresun deplasmanından 3 puanla dönmek. Ev sahibi takım Giresunspor ise ligdeki son haftadaki futbolunu Galatasaray karşısında sergileyerek ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Lig'de çıktığı 19 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 45 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde oynadığı 19 maçın 5'ini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 8'ini kaybeden Giresunspor ise 21 puanla 12. sırada yer alıyor.

GİRESUNSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Süper ligin 21. haftasında oynanacak Giresunspor - Galatasaray maçı 28 Ocak Cumartesi günü (Yarın) saat 19:00'da başlayacak. Kritik müsabaka beIN SPORTS 1'den futbolseverler ile buluşacak.

GİRESUNSPOR -GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Süper ligin 21. haftasında oynanacakGiresunspor - Galatasaray karşılaşmasını hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Candaş Elbil yapacak.