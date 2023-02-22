Galatasaray ile Gençlerbirliği hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın detaylarını merak ediyor. Peki, Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Galatasaray Gençlerbirliği maçı nereden izlenir?

Antalya'da kamp yapan Galatasaray takımı Gençlerbirliği ile mücadele edecek. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise maçın yayıncısının olup olmadığı oldu. Peki, Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Galatasaray Gençlerbirliği maçı nereden izlenir? İşte detaylar...

GALATASARAY- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Gençlerbirliği maçı 22 Şubat günü saat 14.00'te oynanacak.

GALATASARAY- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.