Galatasaray-Gaziantep maçında Osimhen var mı? Gaziantep FK-Galatasaray maç kadrosu açıklandı mı?

Galatasaray, 17 Eylül Salı günü Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Gaziantep Fk'yi ağırlayacak. Galatasaray- Gaziantep maçında Osimhen var mı ve maç kadrosu açıklandı mı merak ediliyor. RAMS Park'ta yapılacak olan maç, saat 20.00'de başlayacak. Galatasaray-Gaziantep maçında Osimhen oynayacak mı? Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY-GAZİANTEP MAÇINDA OSIMHEN VAR MI?

Sallai, Osimhen ve Jakobs, statü gereği maçta forma giyemeyecek. Galatasaray'ın yeni transferleri Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, statü gereği maçta forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen Gaziantep FK maçı sonrası sarı-kırmızılı takıma transfer olan Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, statü gereği karşılaşmada görev alamayacak.

GALATASARAY-GAZİANTEP MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Gaziantep FK arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek. Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.