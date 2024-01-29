Galatasaray-Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Gaziantep FK hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray- Gaziantep FK maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Galatasaray- Gaziantep FK maçı şifresiz mi ve Galatasaray- Gaziantep FK maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Galatasaray- Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Gaziantep FK hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

29-01-2024 GALATASARAY VS GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Gaziantep FK arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

GALATASARAY-GAZİANTEP FK MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY-GAZİANTEP FK MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ GÜN?

Galatasaray-Gaziantep FK Maçı, 29 Ocak Pazartesi günü oynanacak.

GALATASARAY-GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Gaziantep FK Maçı, saat 20:00 başlayacak.

GALATASARAY-GAZİANTEP FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ve Gaziantep FK, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.