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Galatasaray Gaziantep maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Gaziantep maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

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Galatasaray bu akşam Gaziantep ile Süper Lig maçı oynayacak. Galatasaray'ın Gaziantep ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Galatasaray'ın Gaziantep maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Galatasaray Gaziantep maç kadrosu ilk 11!

Galatasaray Gaziantep maç kadrosu ilk 11! Galatasaray bu akşam Gaziantep ile Süper Lig maçı oynayacak. Galatasaray'ın Gaziantep ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Galatasaray'ın Gaziantep maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Galatasaray Gaziantep maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

GALATASARAY - GAZİANTEP MAÇI İLK 11

Galatasaray'ın Gaziantep maçı 11'i şu şekildedir:

Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan Kutlu, Sara, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün, Batshuayi

GALATASARAY - GAZİANTEP MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Gaziantep maçını Bein Sport'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Galatasaray Gaziantep maçını Bein Sport'tan şifresiz izleyebilmeniz için Bein Sport kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

GALATASARAY - GAZİANTEP MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Gaziantep maçı saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray Gaziantep maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Gaziantep maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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