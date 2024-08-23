Üye Girişi
Haberler

Galatasaray-Gaziantep maçı ertelendi mi, neden ertelendi? Galatasaray-Gaziantep maçı ne zaman oynanacak?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray-Gaziantep maçı ertelendi mi? Trendyol Süper Lig'in 3. hafta fikstürü daha önce açıklanmıştı, ancak Avrupa kupalarında mücadele edecek olan temsilcilerimizin lig maçları ertelendi. Yeni sezonun ikinci haftası geride kalırken, Beşiktaş ve Galatasaray henüz puan kaybı yaşamadı. Galatasaray-Gaziantep maçı neden ertelendi ve ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Gaziantep maçı ne zaman?

Galatasaray-Gaziantep maçı ne zaman? Türkiye Futbol Federasyonu ise ertelenen maçlar için yeni bir program duyurdu. Süper Lig'in 3. haftasında hangi karşılaşmalar oynanacak sorusuna yanıt aranıyor. Süper Lig karşılaşmalarının tarihi ve başlangıç saati araştırılıyor. Galatasaray-Gaziantep maçı ertelendi mi, neden ertelendi? Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY-GAZİANTEP MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor'un oynayacağı maçların ertelendiğini açıkladı.

ERTELENEN SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Federasyonun duyurusunda, ertelenen Galatasaray - Gaziantep FK karşılaşmasının 24, 25 veya 26 Eylül tarihlerinden birinde, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK maçlarının ise 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacağı belirtildi. Kesin program ise ilerleyen günlerde duyurulacak.

Öte yandan, Beşiktaş'ın 3. haftayı bay geçecek olması nedeniyle siyah-beyazlı ekibin herhangi bir erteleme durumu bulunmuyor.

Galatasaray-Gaziantep maçı ertelendi mi, neden ertelendi? Galatasaray-Gaziantep maçı ne zaman oynanacak?

BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

23 AĞUSTOS CUMA / 21:00 Alanyaspor - Göztepe

24 AĞUSTOS CUMARTESİ / 19:15 Sivasspor - Eyüpspor / 21:45 Bodrumspor - Konyaspor

25 AĞUSTOS PAZAR / 19:15 Kasımpaşa - Adana Demirspor / 21:45 Rizespor - Fenerbahçe / 21:45 Antalyaspor - Hatayspor

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Trendyol Süper Lig Trendyol Süper Lig Gaziantep FK Galatasaray Galatasaray Fenerbahçe Gaziantep Beşiktaş Beşiktaş Spor Gündem Spor Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
YENİ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE 23 AĞUSTOS 2024 Hamster Kombat kombo kartları ve yeni günlük şifresi belli oldu mu? Hamster Kombat nedir, nasıl kulla CUMA HUTBESİ 23 AĞUSTOS | Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Cuma hutbesi oku! Roblox ne zaman açılacak? 23 Ağustos Cuma Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... KPSS LİSANS SONUÇLARI! KPSS sonuçlarına nereden bakılır? KPSS saat kaçta açıklanacak? ÖSYM GİRİŞ EKRANI 23 AĞUSTOS CUMA MESAJLARI || En güzel, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli cuma mesajları.. 23 AĞUSTOS CUMA SAATLERİ | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa cuma ezanı kaçta okunacak? İl il cuma saatleri! 23 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları! 23 Ağustos Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzine indirim geldi mi? GELİNİM MUTFAKTA 23 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? 23 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var? 2024-25 sezonu ertelenen maçlar ne zaman? Galatasaray-Gaziantep maçı ertelendi mi, neden ertelendi? Galatasaray-Gaziantep maçı ne zaman oynanacak? Galatasaray-Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray-Gaziantep maçı şifresiz mi? TRT Spor yayın akışı 23 Ağustos! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Metin2 kapanıyor mu? 30 Ağustos'ta Metin2 kapanacak mı? UEFA Ülke Puanı SON DURUM 23 Ağustos 2024! GÜNCEL UEFA ülke puan sıralaması Türkiye kaçıncı? 23 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 23 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 23 Ağustos 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Trabzonspor elendi mi? Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nden elendi mi ( St.Gallen 0-0 Trabzonspor)?
title