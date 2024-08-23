Galatasaray-Gaziantep maçı ertelendi mi, neden ertelendi? Galatasaray-Gaziantep maçı ne zaman oynanacak?
Galatasaray-Gaziantep maçı ertelendi mi? Trendyol Süper Lig'in 3. hafta fikstürü daha önce açıklanmıştı, ancak Avrupa kupalarında mücadele edecek olan temsilcilerimizin lig maçları ertelendi. Yeni sezonun ikinci haftası geride kalırken, Beşiktaş ve Galatasaray henüz puan kaybı yaşamadı. Galatasaray-Gaziantep maçı neden ertelendi ve ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Gaziantep maçı ne zaman?
Galatasaray-Gaziantep maçı ne zaman? Türkiye Futbol Federasyonu ise ertelenen maçlar için yeni bir program duyurdu. Süper Lig'in 3. haftasında hangi karşılaşmalar oynanacak sorusuna yanıt aranıyor. Süper Lig karşılaşmalarının tarihi ve başlangıç saati araştırılıyor. Galatasaray-Gaziantep maçı ertelendi mi, neden ertelendi? Detaylar haberimizdedir…
GALATASARAY-GAZİANTEP MAÇI NEDEN ERTELENDİ?
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor'un oynayacağı maçların ertelendiğini açıkladı.
ERTELENEN SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Federasyonun duyurusunda, ertelenen Galatasaray - Gaziantep FK karşılaşmasının 24, 25 veya 26 Eylül tarihlerinden birinde, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK maçlarının ise 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacağı belirtildi. Kesin program ise ilerleyen günlerde duyurulacak.
Öte yandan, Beşiktaş'ın 3. haftayı bay geçecek olması nedeniyle siyah-beyazlı ekibin herhangi bir erteleme durumu bulunmuyor.
BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?
23 AĞUSTOS CUMA / 21:00 Alanyaspor - Göztepe
24 AĞUSTOS CUMARTESİ / 19:15 Sivasspor - Eyüpspor / 21:45 Bodrumspor - Konyaspor
25 AĞUSTOS PAZAR / 19:15 Kasımpaşa - Adana Demirspor / 21:45 Rizespor - Fenerbahçe / 21:45 Antalyaspor - Hatayspor