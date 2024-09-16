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Galatasaray-Gaziantep maç hakemi kimdir? Süper Lig ertelenen Galatasaray maçı hakemi belli oldu mu?

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Ertelenen Galatasaray-Gaziantep FK maç hakemi belli oldu mu sorusu gündeme geliyor. Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, 17 Eylül Salı akşamı saat 20.00'de RAMS Park'ta Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Peki, Galatasaray-Gaziantep maçı hakemi kimdir?

Galatasaray- Gaziantep maç hakemi kimdir? Cihan Aydın kim, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Ligde dört galibiyet elde ederek 12 puana ulaşan sarı-kırmızılılar, averajla 2. sırada bulunuyor. Süper Lig ertelenen Galatasaray maçı hakemi belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY-GAZİANTEP MAÇ HAKEMİ KİMDİR?

Galatasaray - Gaziantep FK maçını hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ile Suat Güz yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Oğuzhan Çakır olacak.

Galatasaray-Gaziantep maç hakemi kimdir? Süper Lig ertelenen Galatasaray maçı hakemi belli oldu mu?Cihan Aydın

CİHAN AYDIN KİMDİR?

Cihan Aydın, 30 Ağustos 1992 yılında Bursa'da doğdu. Türk futbol hakemi. Süper Lig'deki ilk maçını 2022 yılında yönetmiştir. Ayrıca Süper Lig'de 2019'dan beri hakemlik yapmaktadır.

GALATASARAY-GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Gaziantep FK Maçı, 17 Eylül Salı günü saat 20:00'de oynanacak.

Galatasaray-Gaziantep maç hakemi kimdir? Süper Lig ertelenen Galatasaray maçı hakemi belli oldu mu?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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