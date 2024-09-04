Galatasaray- Gaziantep FK maçı ne zaman oynanacak? Süper Lig ertelenen 3. Hafta maçları ne zaman?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen Galatasaray- Gaziantep Fk, Samsunspor- RAMS Başakşehir ve Trabzonspor- Kayserispor maçlarının yeni programı belli oldu. Maçların tarih ve saatleri belirlenerek kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, Galatasaray- Gaziantep FK maçı ne zaman oynanacak? Süper Lig ertelenen 3. Hafta maçları ne zaman?

GALATASARAY- GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

3. Hafta oynanamayan Galatasaray - Gaziantep FK maçı, 17 Eylül Salı günü saat 20.00'da oynanacak.

SÜPER LİG ERTELENEN 3. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?

Süper Lig 3. hafta erteleme maçlarının programı şöyle:

17 Eylül Salı 20.00 Galatasaray - Gaziantep FK

18 Eylül Çarşamba 20.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir

19 Eylül Perşembe 20.00 Trabzonspor - Kayserispor

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