Galatasaray- Gaziantep FK maçı ne zaman oynanacak? Süper Lig ertelenen 3. Hafta maçları ne zaman?
Galatasaray'ın Gaziantep FK ile ertelenen 3. hafta maçının tarihi merak konusu oldu. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmanın ne zaman yapılacağını sabırsızlıkla bekliyor.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen Galatasaray- Gaziantep Fk, Samsunspor- RAMS Başakşehir ve Trabzonspor- Kayserispor maçlarının yeni programı belli oldu. Maçların tarih ve saatleri belirlenerek kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, Galatasaray- Gaziantep FK maçı ne zaman oynanacak? Süper Lig ertelenen 3. Hafta maçları ne zaman?
GALATASARAY- GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
3. Hafta oynanamayan Galatasaray - Gaziantep FK maçı, 17 Eylül Salı günü saat 20.00'da oynanacak.
SÜPER LİG ERTELENEN 3. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?
Süper Lig 3. hafta erteleme maçlarının programı şöyle:
- 17 Eylül Salı 20.00 Galatasaray - Gaziantep FK
- 18 Eylül Çarşamba 20.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir
- 19 Eylül Perşembe 20.00 Trabzonspor - Kayserispor