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Galatasaray- Gaziantep FK maçı ne zaman oynanacak? Süper Lig ertelenen 3. Hafta maçları ne zaman?

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Galatasaray'ın Gaziantep FK ile ertelenen 3. hafta maçının tarihi merak konusu oldu. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmanın ne zaman yapılacağını sabırsızlıkla bekliyor.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen Galatasaray- Gaziantep Fk, Samsunspor- RAMS Başakşehir ve Trabzonspor- Kayserispor maçlarının yeni programı belli oldu. Maçların tarih ve saatleri belirlenerek kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, Galatasaray- Gaziantep FK maçı ne zaman oynanacak? Süper Lig ertelenen 3. Hafta maçları ne zaman?

GALATASARAY- GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

3. Hafta oynanamayan Galatasaray - Gaziantep FK maçı, 17 Eylül Salı günü saat 20.00'da oynanacak.

Galatasaray- Gaziantep FK maçı ne zaman oynanacak? Süper Lig ertelenen 3. Hafta maçları ne zaman?

SÜPER LİG ERTELENEN 3. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?

Süper Lig 3. hafta erteleme maçlarının programı şöyle:

  • 17 Eylül Salı 20.00 Galatasaray - Gaziantep FK
  • 18 Eylül Çarşamba 20.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir
  • 19 Eylül Perşembe 20.00 Trabzonspor - Kayserispor
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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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