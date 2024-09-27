Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında RAMS Park Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bu önemli maçın detayları, futbol severler tarafından merakla bekleniyor. Galatasaray- Kasımpaşa maçı, sosyal medya platformlarında ve arama motorlarında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Taraftarlar, maç öncesinde takım analizlerini, oyuncu istatistiklerini ve daha fazlasını araştırarak bu önemli karşılaşma hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyorlar. Peki, Galatasaray- Kasımpaşa maçı ne zaman? Galatasaray- Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

GALATASARAY- KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın kendi sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadelede, hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

GALATASARAY- KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray- Kasımpaşa maçı yarın akşam saat 19:00'da oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.