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Galatasaray- Gaziantep FK maçı ne zaman? Galatasaray- Gaziantep FK maçı saat kaçta? Galatasaray muhtemel 11'i!

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Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Normal şartlarda ligin üçüncü haftasında oynanması planlanan bu mücadele, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys ile oynadığı karşılaşma nedeniyle ertelenmişti. Galatasaray ve Gaziantep FK arasında oynanacak olan maçın tarihi ve saati merak konusu oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, bu önemli maçı Rams Park Stadyumu'nda kendi taraftarı önünde oynayacak. Mücadeleyi ise hakem Cihan Aydın yönetecek. Galatasaray, taraftarlarının desteğiyle bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedeflerken, Gaziantep FK da zorlu deplasmandan puan ya da puanlar çıkarmak için sahada mücadele edecek. Futbolseverler, bu önemli maça dair detayları araştırıyorlar. Peki, Galatasaray- Gaziantep FK maçı ne zaman? Galatasaray- Gaziantep FK maçı saat kaçta? İşte detaylar...

GALATASARAY- GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Gaziantep FK müsabakası, saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray- Gaziantep FK maçı ne zaman? Galatasaray- Gaziantep FK maçı saat kaçta? Galatasaray muhtemel 11'i!

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Glatasaray muhtmeel 11: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Batshuayi on biriyle sahaya sürmesi bekleniyor.

Galatasaray- Gaziantep FK maçı ne zaman? Galatasaray- Gaziantep FK maçı saat kaçta? Galatasaray muhtemel 11'i!

SÜPER LİG ERTELENEN MAÇLAR

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 17, 18 ve 19 Eylül'de oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

17 Eylül Salı:

20.00 Galatasaray- Gaziantep FK: Cihan Aydın

18 Eylül Çarşamba:

20.00 Samsunspor- RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

19 Eylül Perşembe:

20.00 Trabzonspor- Bellona Kayserispor: Mehmet Türkmen

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