Sarı-kırmızılı ekip, bu önemli maçı Rams Park Stadyumu'nda kendi taraftarı önünde oynayacak. Mücadeleyi ise hakem Cihan Aydın yönetecek. Galatasaray, taraftarlarının desteğiyle bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedeflerken, Gaziantep FK da zorlu deplasmandan puan ya da puanlar çıkarmak için sahada mücadele edecek. Futbolseverler, bu önemli maça dair detayları araştırıyorlar. Peki, Galatasaray Gaziantep FK maçı ne maçı, Lig maçı mı?

GALATASARAY-GAZİANTEP FK MAÇI NE MAÇI?

Galatasaray-Gaziantep FK maçı erteleme maçıdır. Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçları bu hafta oynanacak.

GALATASARAY- GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Gaziantep FK müsabakası, saat 20.00'de başlayacak.

SÜPER LİG ERTELENEN MAÇLAR

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 17, 18 ve 19 Eylül'de oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

17 Eylül Salı:

20.00 Galatasaray- Gaziantep FK: Cihan Aydın

18 Eylül Çarşamba:

20.00 Samsunspor- RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

19 Eylül Perşembe:

20.00 Trabzonspor- Bellona Kayserispor: Mehmet Türkmen