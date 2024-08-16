Galatasaray- Gaziantep FK maçı ertelendi mi? Galatasaray- Gaziantep maçı neden ertelendi? Galatasaray- Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray- Gaziantep FK maçı ertelendi mi? Süper Lig'in 3. Haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanması planlanan maçın ertelenip ertelenmediği merak konusu oldu. Maçın neden ertelendiği ve ne zaman, saat kaçta yapılacağına dair detaylar araştırılıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında play-off müsabakaları oynayacak olan takımların Trendyol Süper Lig'deki 3. hafta maçlarının ertelendiğini açıkladı. Peki, Galatasaray- Gaziantep FK maçı ertelendi mi? Galatasaray- Gaziantep maçı neden ertelendi? Galatasaray- Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...
GALATASARAY- GAZİANTEP MAÇI NEDEN ERTELENDİ?
Play-off müsabakaları, Avrupa kupalarında lig aşamasına kalmadan önceki son aşama olması sebebiyle özellikle ülke puanı açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple, play-off aşamasında maç yapacak olan kulüplerin maçları ertelendi. UEFA Avrupa Ligi Play-Off müsabakası oynayacak olan Beşiktaş ise fikstür gereği 3. haftayı bay geçmektedir.
GALATASARAY- GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
TFF'den yapılan açıklamada, 'Galatasaray - Gaziantep FK müsabakası 24, 25, 26 Eylül tarihlerinden birinde, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları ise 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacaktır. Nihai program daha sonra ilan edilecektir.' ifade edildi.