Galatasaray- Gaziantep FK maçı ertelendi mi? Galatasaray- Gaziantep maçı neden ertelendi? Galatasaray- Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında play-off müsabakaları oynayacak olan takımların Trendyol Süper Lig'deki 3. hafta maçlarının ertelendiğini açıkladı. Peki, Galatasaray- Gaziantep FK maçı ertelendi mi? Galatasaray- Gaziantep maçı neden ertelendi? Galatasaray- Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

GALATASARAY- GAZİANTEP MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Play-off müsabakaları, Avrupa kupalarında lig aşamasına kalmadan önceki son aşama olması sebebiyle özellikle ülke puanı açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple, play-off aşamasında maç yapacak olan kulüplerin maçları ertelendi. UEFA Avrupa Ligi Play-Off müsabakası oynayacak olan Beşiktaş ise fikstür gereği 3. haftayı bay geçmektedir.

GALATASARAY- GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

TFF'den yapılan açıklamada, 'Galatasaray - Gaziantep FK müsabakası 24, 25, 26 Eylül tarihlerinden birinde, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları ise 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacaktır. Nihai program daha sonra ilan edilecektir.' ifade edildi.