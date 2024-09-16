Galatasaray-Gaziantep FK ertelenen maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de bu hafta, Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, "Galatasaray - Gaziantep FK erteleme maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Galatasaray - Gaziantep FK Süper Lig 3. hafta erteleme maçıyla ilgili detaylar ve maç saati bilgisi haberimizdedir…

GALATASARAY-GAZİANTEP FK ERTELENEN MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, 17 Eylül Salı günü saat 20.00'de RAMS Park'ta Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, ligde 4 galibiyet alarak 12 puanla averaj farkıyla 2. sırada yer alıyor. Gaziantep FK ise 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3 puan toplayarak 14. sırada bulunuyor.

GALATASARAY-GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Gaziantep FK maçı, saat 20:00 başlayacak.

GALATASARAY-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Gaziantep FK arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

GALATASARAY-GAZİANTEP FK MAÇI NASIL İZLENİR?

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.