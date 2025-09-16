Haberler

Galatasaray Frankfurt tek maç mı, rövanşı var mı?

Galatasaray Frankfurt tek maç mı, rövanşı var mı?
Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Eintracht Frankfurt ile Galatasaray, 18 Eylül 2025 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Futbolseverler için büyük önem taşıyan bu mücadele, turnuvanın grup aşamasında oynanacak. Peki, Galatasaray Frankfurt tek maç mı rövanşı var mı?

Eintracht Frankfurt – Galatasaray karşılaşması 18 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Maç öncesi ve sonrası gelişmeler de spor kanallarında ve dijital platformlarda takip edilebilecek. Peki,Galatasaray Frankfurt tek maç mı rövanşı var mı?

GALATASARAY FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. TRT 1, Türksat uydusu üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. Bu sayede futbolseverler, herhangi bir ek ücret ödemeden karşılaşmayı canlı takip edebilecekler.

TRT 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1 kanalını aşağıdaki platform ve kanal numaralarından izleyebilirsiniz:

• Digiturk: 23. kanal

• D-Smart: 26. kanal

• Kablo TV: 22. kanal

• Tivibu: 22. kanal

• Turkcell TV+: 21. kanal

• Fil Box: 20. kanal

• Vodafone TV: 21. kanal

Ayrıca internet üzerinden TRT 1'in resmi yayın platformları aracılığıyla da maç şifresiz olarak izlenebilecek.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM

Karşılaşma, Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan Deutsche Bank Park Stadyumu'nda oynanacak. Eintracht Frankfurt, kendi sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu mücadele iki takım için de grup aşamasında kritik önem taşıyor.

GALATASARAY FRANKFURT MAÇI TEK MAÇ MI?

Galatasaray Frankfurt maçı tek maç üzerinden oynanacak.

Osman DEMİR
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
