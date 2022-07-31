Galatasaray - Fiorentina maçı ÖZETİ izle! MAÇIN GOLLERİ! Galatasaray - Fiorentina maç özeti izle! Galatasaray - Fiorentina maçı kaç kaç bitti?

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GALATASARAY - FİORENTİNA MAÇ ÖZETİ

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GALATASARAY - FİORENTİNA MAÇ ÖZETİ İZLE

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GALATASARAY - FİORENTİNA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray - Fiorentina maçı 2-1'lik Galatasaray'ın üstünlüğü ile tamamlandı.

GALATASARAY - FİORENTİNA MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Galatasaray'ın golleri:

(0-1) M. Kerem Aktürkoğlu

(0-2) Emre Akbaba

Fiorentina'nın golü:

(1-2) R. Sottil