Galatasaray - Fiorentina maçı ÖZETİ izle! MAÇIN GOLLERİ! Galatasaray - Fiorentina maç özeti izle! Galatasaray - Fiorentina maçı kaç kaç bitti?

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Galatasaray hazırlık maçında Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Maçın ardından maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray Fiorentina maçı özeti araştırması yapmaya başladı. Maçın önemli pozisyonlarını, hakem kararlarını, golleri izlemek isteyenler için Galatasaray Fiorentina maçı özeti haberimizde yer almaktadır. Galatasaray Fiorentina maç özeti için haberimizin detaylarına bakabilirsiniz.
Galatasaray Fiorentina maç özeti merak ediliyor. Galatasaray hazırlık maçında Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Maçın ardından maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray Fiorentina maçı özeti araştırması yapmaya başladı. Maçın önemli pozisyonlarını, hakem kararlarını, golleri izlemek isteyenler için Galatasaray Fiorentina maçı özeti haberimizde yer almaktadır. Galatasaray Fiorentina maç özeti için haberimizin detaylarına bakabilirsiniz. İşte, Galatasaray Fiorentina özeti haberimizde...
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Galatasaray - Fiorentina maçı 2-1'lik Galatasaray'ın üstünlüğü ile tamamlandı.
Galatasaray'ın golleri:
(0-1) M. Kerem Aktürkoğlu
(0-2) Emre Akbaba
Fiorentina'nın golü:
(1-2) R. Sottil