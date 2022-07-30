Galatasaray – Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, ve hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı ne zaman?
Galatasaray'ın yeni sezon öncesi hazırlık maçı için İtalya Seria A takımı Fiorentina ile hazırlık maçı yapacak. Maçı izlemek isteyen taraftarlar Galatasaray – Fiorentina maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak ediyor. Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? Detayları haberimizde…
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Okan Buruk yönetimiyle yeni sezona başlayacak olan Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlık maçını İtalyan ekibi Fiorentina ile yapacak. Peki, Galatasaray – Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, ve hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı ne zaman? İşte detaylar…
GALATASARAY FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN
Galatasaray – Fiorentina hazırlık maçı 31 Temmuz Pazar günü saat 19.00'da Spor Smart'ta canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ
Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Oliviera, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Seferovic.