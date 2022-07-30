Okan Buruk yönetimiyle yeni sezona başlayacak olan Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlık maçını İtalyan ekibi Fiorentina ile yapacak. Peki, Galatasaray – Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, ve hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı ne zaman? İşte detaylar…

GALATASARAY FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN

Galatasaray – Fiorentina hazırlık maçı 31 Temmuz Pazar günü saat 19.00'da Spor Smart'ta canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ

Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Oliviera, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Seferovic.